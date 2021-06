Kurz vor Wimbledon – Nadals Angst vor Exzessen – Federers alarmierende Signale Der Spanier pausiert, der Schweizer steckt in der Krise – für Novak Djokovic scheint in Wimbledon in drei Wochen der 20. Grand-Slam-Titel bereitzuliegen. René Stauffer

Ungewohnt negativ: Roger Federer scheiterte in Halle erstmals bereits im Achtelfinal und ging danach in sich. Foto: Thomas F. Starke (Getty Images)

13 Jahre nach ihrem epischen Wimbledon-Final, den viele als beste Partie der Tennisgeschichte betrachten, reist Rafael Nadal (35) gar nicht und Roger Federer in einer alarmierenden Verfassung nach London. Dort beginnen in acht Tagen die letztes Jahr ausgefallenen 134. Championships, und es würde überraschen, sollte Melbourne- und Paris-Sieger Novak Djokovic nicht seinen 20. Grand-Slam-Titel holen und mit ihnen gleichziehen.

Der abgesetzte French-Open-Sieger Nadal begründete am Donnerstag seinen Startverzicht in London – sowie an den Olympischen Spielen in Tokio – mit den Anstrengungen der zu Ende gegangenen Sandsaison. «Dass dieses Jahr nur zwei Wochen zwischen Paris und Wimbledon liegen, hilft meinem Körper nicht, sich zu erholen.» Sein Entscheid sei mittel- und langfristig ausgerichtet, sagte der fünffache Wimbledon-Finalist und zweifache Sieger (2008/10). «In dieser Phase der Karriere ist es wichtig, dass ich körperliche Exzesse vermeide, um weiter auf höchstem Niveau um Titel zu spielen.»