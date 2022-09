Wet Look in Film und Mode – Nackt, ohne nackt zu sein Stars mit Klamotten im Pool, Kleider und Haare, die wie nass aussehen, Wet-T-Shirt-Contests – ja, es war heiss diesen Sommer, aber warum hält sich dieses Sujet derart hartnäckig? Silke Wichert

Jacqueline Bisset im Film «Die Tiefe» (1977). Der Produzent soll gesagt haben: «Diese Szene hat mich reich gemacht.» Foto: Imago Images

Der Film «Die Tiefe» mit Jacqueline Bisset und Nick Nolte ist in Sachen Handlung sehr überschaubar. Trotzdem war er ein beachtlicher Kassenerfolg im Jahr 1977, in dem immerhin auch so Sachen wie «Star Wars» anliefen. Warum, lässt sich anschaulich am Filmplakat und an den ersten zehn Minuten erklären. Die schöne Jacqueline Bisset ist dort als Hobbytaucherin vor den Bermudainseln zu sehen, aber Neopren war offensichtlich nicht ihr Ding. Also trägt sie nur ein Bikinihöschen und ein T-Shirt. Genauer: ein weisses T-Shirt, und es wissen wohl alle, was passiert, wenn heller Stoff mit ausreichend Wasser in Berührung kommt.