Nachruf auf Billy Brooks – Das Unikum am Schlagzeug

Billy Brooks 1980. Foto: pd

«Guru», «Unikum», «Weltklasseschlagzeuger»: Die Attribute, mit denen Billy Brooks beschrieben wurde, waren schmeichelhaft. Der amerikanische Schlagzeuger, 1943 geboren als Billie Lee Lewis, siedelte in den 60er-Jahren nach Europa über und gründete seine Perkussionsgruppe El Babaku. Danach prägte er Generationen von Schweizer Schlagzeugern. Er wirkte vor allem auch in Bern, wo er ab 1972 an der Swiss Jazz School Bern lehrte, die später in der HKB, der Hochschule der Künste, aufging.

Zu Brooks’ Schülern gehörten Schlagzeuger wie Dominic Egli oder Norbert Pfammatter. Dieser hat einmal das hierarchische Meister-Schüler-Verhältnis, das Brooks pflegte, so beschrieben: «In pädagogischer Hinsicht hat er fast alles falsch gemacht. Und trotzdem war er der beste Lehrer, den man sich wünschen kann. Er lebte die Musik am praktischen Beispiel vor.»

Obwohl von höchst eigenwilligem Geist, gab er nicht den geringsten Wert darauf, als grosse Nummer dazustehen, berichten seine Zeitgenossen. «Ich mache nie Pläne, Pläne sind genauso gefährlich wie die Liebe», sagte Brooks 2008, als er in den Ruhestand trat – als Dozent und als Musiker. Schon vorher hatte er sich zunehmend rar gemacht und trat nur noch selten auf.

Am 21. August hat Billy Brooks’ Herz den letzten Schlag gemacht. (mfe)

