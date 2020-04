Studien weisen den Weg Infos einblenden

Materialien aus nachwachsenden oder wiederverwerteten Rohstoffen passen gut zum grünen Image, das sich nun viele Hersteller mit der grossflächigen Einführung des Elektroantriebs geben. Dass nachhaltige Materialien im Automobilbau künftig eine grosse Rolle spielen werden, zeigen zahlreiche Concept Cars der vergangenen Jahre. So verwendet Skoda in der Studie «Vision In» sogenanntes Ananasleder, das aus Blättern der Tropenfrucht hergestellt wird. BMW setzt im «i3 Urban Suite» auf Ablagen aus geöltem Eichenholz aus zertifiziertem Holzanbau. VW setzte in der Studie «ID. Space Vizzion» ein Material namens Appleskin ein, einen veganen Stoff mit den Eigenschaften von Kunstleder, das mit einem Anteil von Reststoffen aus der Apfelsaftproduktion hergestellt wird. Damit können 20 Prozent des bis dato verwendeten Polyurethans durch Apfelreste ersetzt werden. «Künftig wird es Appleskin auch mit einer metallisch anmutenden Oberfläche und auch von Ambientelicht durchleuchtet geben», kündigt der Hersteller an. Noch einen Schritt weiter geht Mercedes-Benz mit der im Februar in Las Vegas vorgestellten Studie «Vision AVTR»: Sie hat nicht nur Zierelementen aus Rattan verbaut, sondern wird mit einer organischen, also metallfreien Batterie auf der Basis von Wasser betrieben – zumindest in der Theorie. Bis solche Batterien in der Praxis zum Einsatz kommen können, wird es laut Mercedes-Benz wohl noch mindestens 15 Jahre dauern. (ds)