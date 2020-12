Neue V-Bahn in Grindelwald – Nach vielen Deals ist der Widerstand gegen die Mega-Bahn verstummt Am Wochenende wird die V-Bahn in Grindelwald eingeweiht. Die einst zahlreichen Gegner des 470-Millionen-Projekts im Berner Oberland äussern sich mittlerweile kaum mehr. Carlo Senn

Vom neuen Terminal in Grindelwald können pro Stunde 4000 Gäste in Richtung Männlichen oder Eiger befördert werden. Foto: Adrian Moser

Der neue Bahnhof erinnert an einen Flughafen. Stolz führt Urs Kessler durch das Terminal in Grindelwald Grund im Berner Oberland: Edle Uhren- und Kleiderläden und Sportgeschäfte haben sich in den breiten Hallen eingemietet. «Ich wusste, es wird schön, aber es ist noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe», sagt Kessler. Bloss: Wegen Corona wird die Halle noch länger nicht so voll sein, wie er sich das wünschen würde.

Am Wochenende wird der letzte Teilabschnitt und das Kernstück des 470-Millionen-Projekts der V-Bahnen eingeweiht: der Eiger-Express. 2200 Gäste pro Stunde können künftig mit der Seilbahn von Grindelwald Terminal auf den Eigergletscher befördert werden, deutlich mehr als vorher. Von dort aus können sie mit der Bahn weiter auf das Jungfraujoch – Top of Europe, die Cashcow der Jungfraubahnen. Diese ist insbesondere für Touristen aus dem asiatischen Raum eine Top-Destination in Europa – zumindest vor Corona. Die Jungfraubahnen rechnen erst 2022 wieder mit ähnlicher Frequenz wie 2019, der Umsatz ist dieses Jahr wegen der Pandemie stark eingebrochen; der Anteil asiatischer Gäste auf dem Joch liegt in «normalen» Zeiten bei rund 70 Prozent.