Die Polizei war schneller – Nach Verfolgungsjagd Auto gestoppt und Fahrer angehalten Der Mann hatte keinen Führerschein dabei, dafür Drogen konsumiert. In Jegenstorf geriet er in eine Kontrolle. Statt anzuhalten, trat er aufs Gaspedal. In Burgdorf wurde er aus dem Verkehr gezogen. pd/db

Endstation Burgdorf. Hier fand die Verfolgungsjagd am Dienstag ihr Ende. Marcel Bieri

Bei einer Verkehrsüberwachung in Jegenstorf ist Polizisten am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ein Fahrzeug aufgefallen. Wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte, sollte der Autolenker daraufhin angehalten werden. Statt der Aufforderung Folge zu leisten, beschleunigte dieser aber unvermittelt und fuhr davon. Die Polizei-Patrouille nahm im Dienstfahrzeug mit eingeschalteten Warnvorrichtungen umgehend die Nachfahrt auf, wie es in der Mitteilung heisst. Im Klartext: Es kam zu einer Verfolgungsjagd.

Diese führte via Kernenried und Zauggenried Richtung Burgdorf. Gemäss Mitteilung «mussten teils massiv überhöhte Geschwindigkeiten festgestellt werden». In Burgdorf schliesslich konnte der Ausreisser mit Unterstützung einer zweiten Patrouille dingfest gemacht werden. In der Mitteilung steht es so: Das Auto habe gestoppt und der Lenker angehalten werden können.

Beim Flüchtenden handelt es sich um einen 50-jährigen Mann. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Der Mann wird sich gemäss Meldung unter anderem wegen mehreren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz zu verantworten haben. Diesbezüglich seien weitere Ermittlungen im Gang.