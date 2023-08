Nach Entgleisung im Tunnel – Erste Güterzüge fahren wieder durch den Gotthard Nach der Entgleisung vor rund zwei Wochen ist der Betrieb durch den Basis-Tunnel wieder aufgenommen worden. Laut SBB verläuft alles nach Plan. UPDATE FOLGT

Nach der Entgleisung fahren wieder die ersten Güterzüge durch den Gotthard-Basistunnel. Foto: Alexandra Wey (Keystone/Archiv)

Nach der Entgleisung vor rund zwei Wochen sind am Mittwochmorgen die ersten Güterzüge durch den Gotthard-Basistunnel gefahren. Bis um 7.30 Uhr hätten bereits 21 Züge reibungslos die Röhre durchquert, sagte ein SBB-Sprecher gegenüber Keystone-SDA.

Die Oströhre sei wie geplant um Mitternacht in Betrieb genommen worden, sagte der Sprecher. Die Kadenz werde im Verlaufe des Tages laufend erhöht bis dann am Nachmittag vier Züge pro Stunde in beide Richtungen verkehren könnten. Das entspreche knapp 100 Güterzügen pro Tag.

Auch beim Personenverkehr soll es Verbesserungen geben, wie die SBB in einer Mitteilung schrieben: Dieser werde zwar weiterhin über die Panoramastrecke umgeleitet. Aber ab Donnerstag könnten mehr Züge in maximaler Länge verkehren. Dadurch seien auch mehr Sitzplätze verfügbar. Ausserdem böten die SBB wieder Sparbillette ins Tessin an.

