Dörfer im Krisenmodus – Nach tragischen Vorfällen sind Worte der Anteilnahme gefragt Brände zu löschen und Verbrechen aufzuklären, ist nicht ihre Aufgabe. Gefordert sind die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten trotzdem. Das zeigen diese Geschichten. Stephan Künzi

Wenn die Polizei aufkreuzt, haben auch die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten als Repräsentanten der dörflichen Gemeinschaft zu tun. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Seine Amtszeit endete mit einem Drama. Nur Stunden bevor er das Gemeindepräsidium von Sumiswald abgeben wollte, musste Fritz Kohler (EDU) zu seinem letzten Ernstfall ausrücken. Ein ehemaliges Bauernhaus in Wasen stehe in Flammen, hörte er am Telefon, als er letzten Silvester morgens um halb fünf Uhr aus dem Schlaf gerissen wurde.