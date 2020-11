Interlaken – Nach Tötungsdelikt: Frau festgenommen Was die Frau mit dem Fall zu tun hat, ist Gegenstand von Abklärungen.

Drei Wochen nach dem Tötungsdelikt in Interlaken hat die Kantonspolizei Bern am Montag eine Frau festgenommen. Was die Frau mit dem Fall zu tun hat, ist noch unklar.

Die Untersuchungen seien im Gang, teilte die Polizei mit. Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland werde beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.

Ein 61-jähriger Schweizer war am Montagmorgen, 19. Oktober, leblos in einer Liegenschaft beim Des Alpes-Areal gefunden worden. Laut den Rechtsmedizinern erlitt er massive Verletzungen, die ihm mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt worden waren. Die Ermittler stellten mehrere Gegenstände sicher, die als Tatwerkzeug in Frage kommen.

SDA