Tödlicher Vorfall im Zoo Zürich – Nach Tiger-Angriff: Strafverfahren eingestellt Die 55-jährige Pflegerin, die im letzten Sommer von einem Tigerweibchen getötet wurde, starb aufgrund eines Fehlers der Frau. Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchung abgeschlossen. Pascal Unternährer

Die Tigerdame Irina war am Anfang ihrer Zeit im Sommer 2019 noch sehr scheu. Foto: Dirk Loddenkemper/Zoo Zürich

Am 4. Juli 2020 ist im Zoo Zürich eine 55-jährige, erfahrene Tierpflegerin vom Tigerweibchen Irina angegriffen und tödlich verletzt worden (lesen Sie hier mehr dazu). Die Umstände waren seither unklar geblieben, die Staatsanwaltschaft eröffnete nach dem Vorfall ein Verfahren. Ziel war, Näheres über die Vorkommnisse herauszufinden und insbesondere abzuklären, ob ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorlag.

Das Verfahren wurde nun eingestellt, wie aus einer Mitteilung von Mittwoch hervorgeht. Aufgrund der Untersuchungen, bei welcher die Rechtsmedizin, die Stadtpolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich involviert war, steht für die Staatsanwaltschaft nun ein selbstverschuldeter Arbeitsunfall im Vordergrund, wie es heisst. «Es ist davon auszugehen, dass die verstorbene Tierpflegerin infolge Unaufmerksamkeit unterlassen hat, sämtliche Schieber vollständig zu schliessen.» Dies habe dazu geführt, dass das Tigerweibchen in den vermeintlich abgesperrten Teil des Geheges gelangen und die Pflegerin angreifen konnte.

Die Untersuchung habe keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten Dritter ergeben.

Tierpfleger reagierten richtig

«Es ist gut, dass der Vorfall untersucht wurde, und diese Untersuchungen nun abgeschlossen sind.» So lässt sich Zoodirektor Severin Dressen in einer Mitteilung zitieren. «Unabhängig davon bleibt der 4. Juli 2020 ein einschneidender Tag in der Geschichte des Zoos, der uns allen als solcher immer gegenwärtig bleiben wird.»

Die erfahrene Tierpflegerin hatte sich für Reinigungsarbeiten in der Aussenanlage der Amurtiger aufgehalten, in welches das Tigerweibchen fälschlicherweise Zugang hatte. Darauf kam es zum verhängnisvollen Zusammentreffen. «Obwohl andere Tierpflegerinnen und Tierpfleger sofort reagierten und die Tigerin abrufen und abtrennen konnten», verstarb die Verletzte noch vor Ort, schreibt der Zürcher Zoo.

Er hält alle Grosskatzen «im geschützten Kontakt», bei dem Mensch und Tier jederzeit voneinander getrennt sind, schreibt der Zoo weiter. Müssen die Tierpflegenden die Anlagen betreten, rufen sie die Tiere zum Abtrennen in den Stall. Die Abtrennung erfolgt dabei über mehrere Schieber – das sind Türen, die auf Distanz mit Hebeln geöffnet und geschlossen werden können.

«Wo Menschen und Tiere involviert sind, bleibt immer ein kleines Restrisiko.» Zoo Zürich

«Wir überprüfen alle unsere Anlagen und Systeme regelmässig», sagt Severin Dressen. «Im Nachgang des Unfalls haben wir die Raubtieranlagen natürlich erneut überprüft. Dabei konnten wir keine technischen Mängel feststellen.»



Bei allen Vorkehrungen liessen sich tragische Unfälle nie ganz ausschliessen, so der Zoo. «Ein kleines Mass an Unwägbarkeit bleibt leider immer bestehen», sagt Severin Dressen. «Selbstverständlich sind wir bestrebt, uns stets weiterzuentwickeln, und evaluieren auch laufend neue Möglichkeiten, um das Restrisiko noch mehr zu verkleinern.» Eine hundertprozentig garantierte Sicherheit lasse sich aber nicht herstellen. Wo Menschen und Tiere involviert seien, bleibe immer ein kleines Restrisiko. «Selbst eine kleine Unachtsamkeit kann schwerste Folgen haben. Das hat uns der tragische Vorfall schmerzlich vor Augen geführt».