Ski-Weltverband reagiert – Nach russischem Einmarsch: Die FIS streicht die Skicross-Farce Wegen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine reagiert auch der Sport: Die Skicross-Rennen in Sunny Valley finden nicht statt, im Eishockey hat sich etwas getan und bald wird wohl auch die Uefa aktiv.

Hätte im dezimierten Feld zu den Favoriten gehört: Sergej Ridzik, hier bei seinem Auftritt an den Olympischen Spielen. Foto: Christophe Pallot (Getty Images)

Der Internationale Skiverband FIS hat die Skicross-Rennen im russischen Sunny Valley abgesagt. Nachdem sämtliche startberechtigten Nationen ausser Russland am Donnerstag ihre Athletinnen und Athleten abzog, kam die FIS zur Einsicht, dass Weltcuprennen keinen Sinn mehr machen.

Die Qualifikation bei den Frauen und den Männern wurde noch durchgeführt. Sie verkam zu russischen Meisterschaften und zur Farce. Sergej Ridzik, vor einer Woche in Peking Olympia-Bronzegewinner hinter den Schweizern Regez und Alex Fiva, wäre der Favorit gewesen. Bei den Männern waren von 67 gemeldeten Fahrern nur 6 am Start. Bei den Frauen 7.

Russland vor Russland und Russland: So ging die Skicross-Qualifikation in Sunny Valley zu Ende. Foto: Screenshot

Ob die FIS auch die Aerials-Wettbewerbe vom Wochenende in Jaroslawl streicht, ist noch nicht klar. Schweizer wären keine am Start. Swiss-Ski hat auch hier am Donnerstagabend entschieden, seine Athleten zurückzuholen.

Jokerit Helsinki beendet Saison

Der finnische Eishockey-Spitzenclub Jokerit Helsinki verzichtet auf die Teilnahme an den Playoffs der osteuropäischen Eliteliga KHL. Statt vom 1. März an zu den Partien gegen Spartak Moskau anzutreten, werde man die Saison vorzeitig beenden, teilte Jokerit am Freitag mit. Der Entscheidung seien Gespräche mit der KHL-Spitze vorausgegangen, liess Clubchef Jari Kurri mitteilen. Jokerit verwies auf bestehende Verträge mit der Liga, auf die man zunächst habe Rücksicht nehmen müssen.

«Die Welt macht gerade wirklich schwierige Zeiten durch. Alle unsere Gedanken sind bei den Menschen, die unter der Situation leiden», wurde der frühere finnische Eishockey-Star Kurri zitiert. Man hoffe auf eine friedliche Lösung des Konflikts.

Uefa diskutiert über Austragungsort des CL-Finals

Nicht nur der Wintersport ist wegen der russischen Invasion in der Ukraine gefordert. Die Europäische Fussball-Union Uefa wird am Freitag über den Final-Austragungsort der Champions League im russischen St. Petersburg entscheiden, der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Eine Verlegung an einen anderen Ort ist eigentlich nur noch Formsache.

Auch der russische Grosssponsor Gazprom ist Thema. Der deutsche Zweitligist Schalke hat bereits angekündigt, nicht mehr mit Gazprom als Brustsponsor aufzulaufen.

dpa/heg

