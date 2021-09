Prozess gegen Ex-KZ-Sekretärin – «Nach Lage der Dinge ist die Angeklagte flüchtig» Die frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof war vor ihrem Prozess geflohen. Inzwischen hat die deutsche Polizei die 96-Jährige wieder aufgegriffen – Bericht eines surrealen Vormittags. Peter Burghardt, Itzehoe

Przessbeginn ohne Angeklage: Erstaunliches hat sich im improvisierten Gerichtssaal von Itzehoe ereignet. Foto: Markus Schreiber (AFP/30. September 2021)

«Ja, guten Morgen», sagt Gerichtspräsident Dominik Gross, als dieser NS-Prozess losgehen soll. Donnerstag, kurz nach zehn Uhr, ein improvisierter Saal des Landgerichts Itzehoe im Bundesland Schleswig-Holstein an einem Ort namens China Logistic Center im Industriegebiet. Eigentlich soll nun Irmgard F. hier sitzen; die frühere Sekretärin im Konzntratinoslager Stutthof ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11’000 Fällen. Aber es sei nun so, dass man nicht anfangen könne, informiert Gross die verblüfften Zuhörer. «Nach Lage der Dinge ist die Angeklagte flüchtig.»