ÖV-Nachfrage abgedeckt – Nach Köniz fahren wohl weiterhin Busse und BLS-Züge Der Raum Köniz-Schwarzenburg soll in den nächsten zwanzig bis dreissig Jahren nach wie vor von Bernmobil-Bussen und BLS-Züge bedient werden.

Der Raum Köniz-Schwarzenburg wird wohl auch mittelfristig mit Bernmobil-Bussen und mit Zügen der BLS erschlossen. Das zeigt eine Zweckmässigkeitsbeurteilung des Kantons Bern und weiterer Partner zum Angebot des öffentlichen Verkehrs (öV) in dieser Region.

Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass die öV-Nachfrage in den kommenden zwanzig bis dreissig Jahren mit bereits beschlossenen Massnahmen abgedeckt werden könne. Das schreibt die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Gemeint ist, dass auf der Bernmobil-Buslinie 10 (Ostermundigen Rüti – Schliern bei Köniz) Doppelgelenkbusse eingesetzt werden. Zudem wird auf der S-Bahn-Linie Bern-Schwarzenburg via Köniz der 15-Minuten-Takt eingeführt.

Die Zweckmässigkeitsbeurteilung ist am Mittwoch in eine öffentliche Mitwirkung geschickt worden. Diese dauert bis Anfang September. Sie soll eine langfristige Perspektive für den öffentlichen Verkehr im Raum Bern-Süd liefern, nachdem die Könizer Bevölkerung im Jahr 2014 den Bau eines Trams von Bern nach Köniz an der Urne ablehnte.

