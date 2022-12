Überraschender Rücktritt – Nach Kitzbühel ist Schluss für Beat Feuz Der Olympiasieger und Weltmeister hat genug: Nach seinen Lieblingsrennen im Januar 2023 beendet er noch vor der Ski-WM seine Karriere. Philipp Rindlisbacher

1 / 5 Erster Weltcup-Einsatz: Beat Feuz in der Abfahrt von Lenzerheide am 14. März 2007. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Er hat alles gewonnen, was ein Abfahrer gewinnen kann. Olympia-Gold, den Weltmeistertitel, viermal gar die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Disziplinenwertung, je dreimal die Klassiker in Wengen und Kitzbühel. Keiner hat die Königsdisziplin in den letzten Jahren nur ansatzweise so stark geprägt wie Beat Feuz, und selbst wer 20, ja gar 30 oder 50 Jahre zurückblickt, wird wenige Abfahrer finden, die derart erfolgreich waren wie der Emmentaler.

Doch das Ende ist nah, sehr nah sogar. Feuz, mittlerweile 35 und Vater zweier Töchter, wird höchstens noch drei Abfahrten bestreiten. Nach den Rennen in Bormio in der Altjahrswoche sowie seinen Lieblingsveranstaltungen in Wengen und Kitzbühel wird Schluss sein. Am Samstag, dem 21. Januar, wird er aufhören – noch vor der WM im Februar in Courchevel/Méribel.

«Die körperlichen Grenzen erreicht»

Er freue sich darauf, diese Rennen nochmals geniessen zu können, lässt er sich in einer Mitteilung zitieren. «Grenzen auszureizen und Risiko zu nehmen, waren jahrelang meine Leidenschaft im Skirennsport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl aber, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind», erklärt Feuz.

In den letzten Jahren ist der Sieger von 16 Weltcuprennen immer wieder mit der Frage nach dem möglichen Rücktritt konfrontiert worden. Er reagierte teils verwundert und auch mal genervt, wurde in den Antworten selten konkret. Noch im letzten Winter schien ein baldiges Karriereende eher undenkbar, im Sommer aber machten Feuz abermals Knieprobleme zu schaffen, der Start in diesen Winter ohne Podestplatz in Lake Louise, Beaver Creek und Gröden verlief durchwachsen.

Dass Feuz überhaupt bis 35 weiterfahren konnte, grenzt an ein Wunder. Elfmal ist sein linkes Knie operiert worden, nach der Saison 2011/2012 rieten ihm die Ärzte dazu, sich beruflich neu zu orientieren.

