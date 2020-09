Gastrokritik Kreuz Wohlen – Nach fünf Wirtegenerationen macht man nicht plötzlich alles anders Der Testesser speist im Gasthof Kreuz in Wohlen, wo Erinnerungen an das Auswärtsessen in Kindertagen aufleben. Markus Dütschler

Rindsfiletwürfel Kreuz: Im Wohlener Gasthof werden Traditionen hochgehalten. Foto: Markus Dütschler

Auf der Veranda des Gasthofs Kreuz in Wohlen fühlen wir uns an diesem milden Tag wie in den Ferien. Auf dem Nebentisch liegen Jasskarten auf einem grünen Teppich. Ein Postauto fährt vorbei. Die nahe Stadt scheint weit entfernt.

Die Tochter bestellt als Vorspeise einen gemischten Salat (8.80 Fr.), der Testesser die Tagessuppe (5 Fr.), eine Kohlrabi-Crème. Die Begleiterin hat Vegi-Tag und findet neben all den Fleischangeboten von Rindsschmorbraten über Kalbsleber bis Roastbeef das fleischlose Gericht: Linsen-Kichererbsen-Curry mit Gemüse im Reisring (23.80 Fr.). Es mutet dem Schweizer Mund keine atemberaubende Schärfe zu, was auch richtig ist, wenn auf der Karte keine «Warnung» vermerkt ist.

Er wählt das Signature-Dish Rindsfiletwürfel Kreuz (37.80 Fr.) von zehnmonatigen Rindern. Das Fleisch wird mit winzig gehackter Zwiebel und Knoblauch in einem Schälchen serviert und einem Teller mit vielen «Sektoren» zugefügt. Diese enthalten Saucen (Tartare, Cocktail und Curry) sowie frische Ananas, Cornichons und weitere Beilagen, dazu Pommes frites.

Holz isch heimelig: Der Slogan ist im Gasthof Kreuz in Wohlen noch uneingeschränkt gültig. Foto: Markus Dütschler

An den Nebentischen wird das Tagesmenü (17.50 Fr.) serviert: Hackbraten mit Gemüse und Kartoffelstock, der zu Kugeln geformt ist. Bei allen Gerichten fällt auf, dass es die Wirtsleute offensichtlich nicht reut. So lässt denn die Tochter den Vater beim Vegi-Teller gern mitessen.

Aus der Weinkarte wählen wir je einen Roten: Sie einen angenehmen Dôle aus dem Wallis (4.30 Fr. / dl), er die etwas rauere, günstige Alternative Goron (3.90 Fr. / dl). Würde der Wein anderswo auch so reell kalkuliert, stiege der Absatz wohl merklich.

Gross ist auch das Dessertsortiment, das sich nicht in einer Industrieeispalette erschöpft. Die Tochter erwägt den Zwetschgenkuchen, entscheidet sich dann aber für den Coupe Prune (10.50 Fr.), ebenfalls grosszügig portioniert und mit viel Zwetschgenwasser getränkt. Er freut sich über eine Süssmostcreme (6.50 Fr.) mit lieblichem Apfelgeschmack ohne aggressive Säure.

Die Bedienung ist nicht nur freundlich, sondern herzlich. Auch der Wirt erscheint, um Gäste zu begrüssen. Peter Tschannen und seine Frau Doris sind die zwölfte Generation, der das traditionsreiche Gut gehört, und die fünfte, die auf dem Kreuz wirtet. Dessen Geschichte lässt sich bis ins Jahr 1542 zurückverfolgen.

Süsser Abschluss: Beim Coupe Prune wird das Zwetschgenwasser nicht geizig hinzugetan. Foto: Markus Dütschler

So strahlt das mehrmals umgebaute Haus viel hölzerne Gemütlichkeit aus und bietet Auswärtsessen, wie es früher war. Sogar das gute alte Chateaubriand ist auf Bestellung erhältlich. Und eine Kegelbahn gibts obendrein. Klickt man sich durch die altväterisch gestaltete Website, vermutet man fast, diese sei seit 1798 in Betrieb, als hier angeblich die erste Bärner Platte serviert wurde, um niedergeschlagene Berner Soldaten nach der verlorenen Schlacht bei Neuenegg aufzurichten. Wir sind auch ohne Bärner Platte rundum zufrieden und freuen uns, dass Traditionen so langlebig sind.