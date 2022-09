Bernard Moitessier im Golden Globe Race – Nach fünf Monaten auf dem Meer merkt er: Ich komme nicht mehr zurück 1968 startet der Franzose zum Rennen um die erste Nonstop-Weltumsegelung, deren neuste Ausgabe jetzt läuft. Er meditiert zwischen hohen Wellen – und verachtet die moderne Welt immer mehr. Anna Baumgartner

Bernard Moitessier auf seinem Boot Joshua im Jahr 1969. Foto: Keystone/Getty Images

Es lässt ihn nicht kalt, dass Françoise weint. Sie gibt sich Mühe, es zu verbergen, doch er merkt es. «Wir sehen uns bald wieder. Was sind schon acht, neun Monate in einem Leben?», fragt er. Für Bernard Moitessier gibt es an diesem Augustmorgen im Hafen von Plymouth nur eines: Er will weg. Die letzten Dinge einpacken, die Segel setzen und endlich wieder den Wind und die Wellen spüren.