Neuanfang beim SC Bern – Nach einer Woche fühlt er sich schon heimisch Benjamin Baumgartner zog vor einem Jahr mit grossen Erwartungen von Davos nach Lausanne. Mit einem Jahr Verspätung will der Österreicher mit Schweizer Lizenz nun in Bern voll angreifen. Marco Keller

Mit dem Bären im Rücken und auf der Brust will er zu alter Stärke zurück: Der neue SCB-Österreicher Benjamin Baumgartner. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Er kommt als Letzter vom Eis und entschuldigt sich, dass es noch einen Moment bis zum Interview daure. Er muss zuerst noch die Pucks in der Garderobe deponieren. Viele davon hat er in der letzten halben Stunde eigenhändig im Tor in der Trainingshalle versenkt. Als der offizielle Trainingsteil beendet war, galt das für sein Programm noch lange nicht: Zuerst machte er mit Thierry Bader mehrere Übungen, um die Puckkontrolle zu verbessern. Weiter auf dem Zusatz-Menüplan: Direktschüsse, dazu schnelle und trickreiche Drehungen gefolgt von einem Abschluss. Einer schöner als der andere, auf der Vorhand- wie auf der Backhand-Seite. Details seien hier nicht verraten, die Gegner lesen ja vielleicht auch Zeitung.