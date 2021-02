Corona und Fasnacht – Nach einer halben Stunde schreitet die Polizei ein Am Donnerstagmorgen trafen sich 100 Fasnächtler in Luzern. Nur, um von der Polizei wieder nach Hause geschickt zu werden. Manche wollen trotzdem weiterfeiern – per Videokonferenz. Christian Zürcher

Ein kleines bisschen Ungehorsam dann schon. Ein Fasnächtler posiert am frühen Morgen an der Luzerner Fasnacht. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Es ist kurz vor fünf Uhr morgens am Seebecken in Luzern. Schmutziger Donnerstag. Start zur Fasnacht. Alles kann passieren. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins… Es geschieht nichts. Dann ein Knällchen, ein Böllerchen. Kein Urknall wie gewöhnlich, ein Unknall. Abverreckt wie die ganze Fasnacht.

Die Behörden haben sie verboten und mit Bussen gedroht. Trotzdem sind an diesem Morgen ein paar Unbeirrbare gekommen, rund 100 Menschen schreiten in kleinen Grüppchen in die Altstadt. Manche verkleidet, manche mit Atemmaske, alle friedlich, alle an der Grenze des zivilen Ungehorsams. Doch wo liegt die genau? Polizisten observieren die Fasnächtler. Fasnächtler beobachten die Polizisten. Es geschieht nichts.