Weil das Hotel länger zu ist – Nach der Flut: Die Kemmeriboden-Merängge geht fremd Das Unwetter von Anfang Juli hat dem traditionsreichen Kemmeriboden-Bad stark zugesetzt. So bald geht das Hotel jedenfalls nicht wieder auf. Stephan Künzi

Riesendurcheinander am Tag nach der Flut, doch nun zeigt sich: Die Schäden am Kemmeriboden-Bad sind sogar noch höher als erwartet. Foto: Christian Pfander

Das Hotel Kemmeriboden-Bad bleibt wohl noch längere Zeit geschlossen. Das ist gut zwei Wochen nach dem verheerenden Unwetter, das den Traditionsbetrieb verwüstet hat, so gut wie sicher: «Die Schadensdimension ist grösser als angenommen», halten die Gastgeber Alexandra und Reto Invernizzi in einem Communiqué fest. «Das gesamte Unter- und Erdgeschoss gingen verloren – was einen Hotelbetrieb handlungsunfähig macht.»