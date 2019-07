Nach dem Outing verlor sie ihren Job

Erst 2012 kam der Umbruch: Daniel schlüpfte in die Kleider der Ehefrau, erst nur zu Hause, heimlich und privat. Nach und nach folgten die ersten vorsichtigen «Stöckelversuche» vor der Tür; Dana wurde zur «Teilzeitfrau», wie sie es beschreibt: Von Montag bis Freitag ging sie als Mann zur Arbeit, am Wochenende probierte sie sich als Frau aus. Doch die Teilzeitfrau war keine Dauerlösung, das Versteckspiel mit der eigenen Identität wurde zur Belastung: «Das zerreisst dich», sagt sie rückblickend.

Im Job war Diezemann sehr geschätzt. Mit dem öffentlichen Coming-out auf dem Weinfest änderte sich das, erzählt sie: «Als klar wurde, aus Daniel wird jetzt Dana, ging es los.» Die Probleme begannen schleichend. Stück für Stück verlor die Produktmanagerin ihre Zuständigkeiten an neue Kollegen. Plötzlich leitete sie das Produktmanagement nicht mehr, sondern war Beraterin. «Consultant hiess mein Job dann.» Die Schulungen, die sie hielt, wurden auf Video aufgezeichnet. «Damit man das mal sicher habe», hiess es. Im Nachhinein meint Diezemann zu wissen, dass es Taktik war: «Man wollte mich ersetzen.»

Die Wandlung zur Frau hat sie nicht nur äusserlich, sondern auch innerlich ordentlich umgewühlt.

Die Restriktionen mehrten sich: Diezemann – zuvor ständig unterwegs – hatte bald «Messeverbot», erzählt sie. «Ich durfte nicht sichtbar sein. Meine Frau sagt, sie haben sich geschämt für mich.» Dana Diezemann wurde vor der Aussenwelt versteckt. In den letzten Wochen und Monaten sass sie tagelang ohne Arbeit im Büro. «Mein Gehirn habe ich abgegeben.» Bis zur gerichtlichen Namens- und Personenstandsänderung im Herbst 2015 war es ihr ausserdem verboten, bei der Arbeit als Frau aufzutreten. Keine Kleider, kein Nagellack, keine Absatzschuhe, kein neues Namensschild.

Als das Unternehmen dann noch versuchte, sie mittels eines Vorwands abzumahnen, war der 52-Jährigen klar, dass man sie «raushaben» wolle. Das traf sie schwer, denn Diezemann liebt ihren Beruf. «Ich war am Boden», sagt sie. Wenn sie über ihre Erlebnisse spricht, verwendet sie heute den Begriff Mobbing.

Ein Chef überreichte ihr eine Bibel

Die Firma will sich auf Nachfrage nicht dazu äussern. Diezemann ist kein Einzelfall. Dass transidente Personen Opfer von Diskriminierung, Mobbing oder gar Gewalt am Arbeitsplatz werden, ist nach einer Studie des Instituts für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung (IDA) vom November 2017 eher die Regel als die Ausnahme. 83 Prozent der befragten Transidenten wurden demnach schon in «mindestens einer Form» am Arbeitsplatz diskriminiert. Fast ein Drittel gab an, Opfer von Mobbing oder Psychoterror gewesen zu sein. Insgesamt, so das Fazit der Studie, erleben transidente Personen «deutlich häufiger» Diskriminierung als lesbische oder schwule Beschäftigte.