Wieder Montag – Nach dem dritten Bier kann die Grafikerin «ziemlich direkt» sein Die Grafikerin und Künstlerin Pedä Siegrist zeichnet gerne «voluminöse» Menschen, denn die 51-jährige Bernerin ist ganz dem prallen Leben zugetan. Markus Dütschler

Petra «Pedä» Siegrist: Ihre Wohnung ist auch ihr Atelier. Franziska Rothenbühler

Den Regenmantel soll man im Treppenhaus aufhängen, damit er den Tabakgeruch in der Wohnung nicht annehme. Pedä Siegrist steht in der Tür ihrer Wohnung im Kirchenfeld, die zugleich ihr Atelier ist. In der Hand hält sie eine Zigarette, keineswegs die erste, wie sie lachend sagt. Ihr Kater kehrt von einem Streifzug durch den verregneten Garten in die Küche zurück und blickt verdriesslich drein. Siegrist lässt sich davon nicht anstecken. Die Grafikerin mit der lebhaften Gestik geniesst das Leben. Früher traf man sie in der 50-Meter-Zone um den Zytglogge fast jeden Abend in einer Beiz, nicht selten im «Pyri».