Star-DJ im Interview – «Nach Corona wird körperliche Nähe eine Renaissance erleben» Ist das Nachtleben nach Corona irreparabel kaputt? Ganz im Gegenteil, glaubt DJ Westbam. Ein Gespräch über den Wert des Ausgehens, Tanzens – und die CD als besten Tonträger. Joachim Hentschel

Vermisst das Live-Publikum als Korrektiv: Maximilian Lenz, bekannt als DJ Westbam. Foto: Hanna Beeskow

Er ist nicht nur einer der massgeblichsten DJs und Produzenten der Techno- und House-Szene, sondern zudem ihr Vordenker und Stammphilosoph. Maximilian Lenz, 56, genannt Westbam, rief Anfang der Neunzigerjahre den «Mayday»-Rave und das Label «Low Spirit» mit ins Leben, legte auf allen Love-Parade-Umzügen auf, veröffentlichte mit Rainald Goetz den Theorieband «Mix, Cuts & Scratches».

Soeben erschien sein neues Album «Famous Last Songs Vol. 1», auf dem Popstars wie Inga Humpe, Marian Gold (Alphaville) und Dieter Meier (Yello) so zu seinen Tracks singen, dass selbst das bewegungslose Zuhören Spass macht. Westbam/ML nennt er sich heute, an seiner musikalischen und verbalen Schlagfertigkeit ändert das allerdings nichts.