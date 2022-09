Erhöhung des Rentenalters – Nach AHV-Abstimmung: Mehrere hundert Frauen protestierten in Bern Bei der AHV-Reform haben am Sonntag die Männer die Frauen überstimmt. Jetzt protestieren Frauen dagegen auf dem Berner Bahnhofplatz. Jana Kehl Noah Fend

Am Sonntag hat die Schweizer Stimmbevölkerung entschieden, das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahre zu erhöhen. Am Montagmittag protestierten dagegen mehrere hundert Frauen auf dem Berner Bahnhofplatz.

1 / 7 Mehrere hundert Personen demonstrierten am Montagmittag auf dem Bahnhofplatz in Bern gegen die beschlossene Erhöhung des Frauenrentenalters. Foto: Adrian Moser

Die Demonstrierenden waren wütend über den Entscheid vom Sonntag. «Es ist eine Schande, was gestern entschieden wurde», sagte etwa Tamara Funiciello, SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin der SP-Frauen in ihrer Rede auf dem Bahnhofplatz. Die Protestaktion in Bern sei «die erste Kampfansage an reiche, alte, weisse Männer», die entschieden hätten, dass Frauen länger arbeiten sollten.

Auf den Vorwurf, der Protest gegen ein Abstimmungsresultat sei undemokratisch, Funiciello: «Undemokratisch ist, dass das Recht auf Gleichstellung seit 40 Jahren in der Verfassung steht und trotzdem noch nicht umgesetzt ist.»

Viele riefen auf mitgeführten Plakaten bereits zum Frauenstreik am 14. Juni 2023 auf. «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Rente klaut», skandierte die Menge nach Funiciellos Auftritt.

Demonstrantin Claudia Buhlmann (57) begründet ihre Teilnahme an der Demo damit, dass es in einer Demokratie eben nicht nur ums Abstimmen gehe. «Es geht auch darum, sichtbar zu werden und für seinen Rechte einzustehen.»

SP: «Schlag ins Gesicht aller Frauen»

Zum Protest aufgerufen haben die SP-Frauen und die SP Schweiz. Bei der AHV-Abstimmung am Sonntag zeigte sich der grösste Geschlechtergraben der Geschichte: 65 Prozent der Männer stimmten einem höheren Rentenalter für die Frauen zu, 63 Prozent der Frauen lehnten dies ab.

Das sei ein «grosser Rückschritt punkto Gleichstellung» und ein «Schlag ins Gesicht aller Frauen», schreibt die SP im Aufruf zum «feministischen Protest» gegen das Abstimmungsresultat. Weitere linke und feministische Organisationen wie etwa das feministische Streitkollektiv Bern unterstützen den Protestaufruf.

