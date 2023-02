2:1-Sieg über Rapperswil – Nach 13 Niederlagen – die SCL Tigers beenden ihre schwarze Serie Langnau feiert gegen seinen Angstgegner einen seltenen Erfolg. Weniger Glück haben die Emmentaler auf dem Transfermarkt – sie finden wohl keinen Ersatz für Vili Saarijärvi. Marco Oppliger

Die Tigers-Spieler jubeln über den ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen in Folge. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es gibt Phasen an diesem Dienstagabend, da dürfte sich der eine oder andere Zuschauer in der Ilfishalle fragen, ob er zuhause nicht besser aufgehoben wäre. Irgend ein seichtes TV-Format würde alleweil mehr Unterhaltung bieten als das Dargebotene auf dem Eis – zumindest über weite Strecken.

Letztlich aber kann das zumindest aus Langnauer Optik ziemlich egal sein. 2:1 bezwingen die SCL Tigers Rapperswil-Jona. Es handelt sich um den ersten Sieg über die Lakers nach 13 Niederlagen in Folge. Vor allem aber beenden die Emmentaler ihre Baisse von vier sieglosen Spielen. Damit bleiben sie an Lausanne (12.) dran, das Lugano im Strichkampf-Direktduell gleich mit 4:0 bezwang.

Die 3 Infos einblenden Andro Kaderli Der 17-Jährige kommt zu seinem NL-Debüt – zumindest auf dem Papier. Kaderli ist mit 19 Toren und 14 Assists zweitbester Skorer von Langnaus U-20-Auswahl. Gegen die Lakers erhält er als 13. Stürmer jedoch keine Sekunde Eiszeit. Flavio Schmutz Der Stürmer fehlt seit dem Derby gegen Biel vom 27. Januar verletzt. Und noch immer ist unklar, wann Schmutz zurück­kehren wird. Yannick-Lennart Albrecht Neun Jahre verbrachte der ­Walliser in Langnau und reifte hier zum NL-Stürmer. Via Zug, wo er 2021 den Titel feiern konnte, fand Albrecht zu den Lakers und ist nun so produktiv wie noch nie (10 Tore, 18 Assists).

Cervenka mit «Spezial-Hattrick»

Aber zurück zum Geschehen in der Ilfishalle. Manchmal sagt die Statistik eben doch mehr als 1000 Worte. Roman Cervenka, mit 15 Toren und 35 Assists Ligatopskorer, fällt auch in Langnau auf. Jedoch auf für ihn ungewöhnliche Art und Weise: Gleich dreimal muss der filigrane Stürmer in die Kühlbox. Und wenn der Aktivposten der Lakers schwächelt, überträgt sich das auf die ganze Mannschaft.

Die SCL Tigers allerdings können die Passivität des Gegners lange nicht ausnutzen. Nicht zuletzt, weil sie in Überzahl äusserst harmlos agieren – die Grosschancen lassen sich in den fünf Powerplays mit viel Goodwill an einer Hand abzählen. Und doch gehen die Langnauer in Führung, nachdem sich Sebastian Schilt ein Herz gefasst hat und die Scheibe entschlossen ins gegnerische Drittel trägt – via Aleksi Saarela landet diese schliesslich bei Cody Eakin, der genau ins Lattenkreuz trifft (37.). Dieses Kunststück macht ihm schliesslich Harri Pesonen im Schlussdrittel nach (45.).

Als dann Leandro Profico vier Minuten später der Anschluss gelingt, zeichnet sich noch einmal Spannung ab. Effektiv findet diese aber nur in der Schlussminute statt, als die Gäste ohne Torhüter auf den Ausgleich drängen – aber am soliden Luca Boltshauser scheitern.

Saarijärvi fehlt wohl länger

Gegen die Lakers tritt Langnau wegen des Ausfalls von Vili Saarijärvi nur mit fünf Ausländern an, und bis auf weiteres dürfte sich daran auch nichts ändern. Denn der Finne wird gemäss Leiter Sport Pascal Müller wohl zwei bis drei Wochen ausfallen. Damit müssen die Tigers ausgerechnet im Kampf um den vorzeitigen Ligaerhalt respektive einen Pre-Playoff-Platz ohne ihren besten Verteidiger auskommen.

Und sie werden voraussichtlich keinen Ersatz für Saarijärvi holen. Am Mittwoch schliesst das Transferfenster für ausländische Spieler – bis Dienstagabend ist Müller nicht fündig geworden.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Lakers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 4578 Zuschauer. Tore: 37. Eakin (Saarela, Schilt) 1:0. 45. Pesonen (Lapinskis) 2:0. 49. Profico (Jordan, Aberg) 2:1. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 5-mal 2 Minuten gegen die Lakers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Erni, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Cadonau; Rossi, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel; Kaderli. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Aeschbach, Salzgeber, Huguenin, Stettler, Aeschlimann, Petrini (alle Swiss League), Rautio (überzählig), Schmutz, Saarijärvi (verletzt). 35. Lattenschuss Profico.

