Für mich gibt es diese Einteilung gar nicht. Jungs wie auch Mädchen sind einfach Menschen und sollen letztlich so sein dürfen, wie sie sich fühlen.

Was ist für dich «typisch Mädchen»?

Also jeder wird in deinem Umfeld so akzeptiert, wie sie oder er sich fühlt?

Natürlich kommt es immer darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt. Gerade Jungs haben es diesbezüglich schwieriger. Beispielsweise, wenn einer Ballett macht und einen etwas anderen Kleiderstil trägt als die Mehrheit, muss er sich von anderen Jungs in der Schule öfters blöde Sprüche anhören.