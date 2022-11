Gefängnis und Landesverweis – Mutter schützte Kind nicht vor schwerer Misshandlung Ein Vater misshandelte seine Tochter so lange, bis sie 2018 an den Folgen starb. Weil die Mutter nicht einschritt, wurde sie nun vom Bundesgericht verurteilt.

Das Bundesgericht in Lausanne: Hier wurde am Mittwoch das Urteil verkündet. (Archivbild) Foto: Marvin Ancian

Eine Äthiopierin muss eine Freiheitsstrafe von 26 Monaten verbüssen und wird anschliessend für acht Jahre des Landes verwiesen. Sie liess zu, dass ihr Partner die gemeinsame Tochter körperlich und psychisch misshandelte. Das Kind starb 2018 im Alter von acht Jahren.

Das Bundesgericht hält in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil fest, das Berner Obergericht habe die Taten zurecht als schwere Körperverletzung qualifiziert. Der Partner der Verurteilten schlug das Kind, drillte es körperlich und zwang es über Monate hinweg so viel zu essen, bis es jeweils erbrechen musste. Einmal brach der Mann dem Kind das Nasenbein.

Gesamthaft liege eine schwere Körperverletzung vor, weil nicht nur die physischen Verletzungen berücksichtigt werden müssten, sondern auch die psychischen. Die Mutter, die Mitte November 2017 mit der Tochter im Rahmen eines Familiennachzugs zu ihrem Partner in die Schweiz gereist war, unternahm nichts, um die Taten zu verhindern.

Das Kind starb drei Monate nach seiner Ankunft in der Schweiz an einem durch Sauerstoffmangel bedingten Hirnschaden nach einem Herzkreislaufstillstand. Dieser wurde laut einem Bericht der Rechtsmedizin am ehesten durch das Einatmen des Mageninhalts nach Erbrechen ausgelöst, wie aus dem Bundesgerichts-Urteil hervor geht.

SDA/law

