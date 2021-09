«Literarischer Herbst Gstaad» – Mutter beim Sterben begleiten und am Valentinstag Schläge erwarten Nora Gomringer, Eva Maria Leuenberger, Regina Dürig, Melitta Breznik: Das Festival «Literarischer Herbst Gstaad» wird von einem Quartett hellsichtiger Autorinnen geprägt. Alexander Sury

Regina Dürig hat ein Buch geschrieben, in dem es um subtile und offene Gewalt an Frauen geht. Foto: Beat Mathys

«Telefonieren kann ich kaum noch, die Wohnung ist zu klein, Mutter kann mich überall hören. Jeder Kontakt nach aussen erscheint mir künstlich, und es ist mir nicht möglich, am Telefon über Dinge zu sprechen, die mich und mein Leben jenseits dieser vier Wände betreffen.» Die schweizerisch-österreichische Autorin Melitta Breznik hat in «Mutter. Chronik eines Abschieds» ihre 91-jährige Mutter während deren letzten Lebenswochen in einem kleinen Dorf in der Steiermark begleitet. Nachdem die Mutter die Krebsdiagnose erhalten hatte, sagte sie zur Tochter: «Komm, wir gehen heim sterben.» Die Tochter nahm die Aufforderung ernst. Aus den Protokollen dieser Zeit gestaltet die Autorin, die auch als Psychiaterin arbeitet, ein intensives literarisches Dokument, das am Literarischen Herbst Gstaad zu hören sein wird.