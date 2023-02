Nach Streit mit Stichwaffe in Biel – Mutmasslicher Täter gefasst Nach dem Streit von Samstagabend in Biel, bei der eine Person lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei am Sonntag einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Der junge Mann werde verdächtigt, an der Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs Biel beteiligt gewesen zu sein, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Montag – dem 22-jährigen Opfer waren dabei Verletzungen durch einen scharfen Gegenstand zugefügt worden. Weitere Angaben zum Tathergang, zum Motiv und zu den Beteiligten machte die Polizei keine. Die Ermittlungen dauern laut der Mitteilung an.

