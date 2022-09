Nach Raubüberfällen in Biel – Mutmassliche Täter sind zwischen 15 und 17 Jahre alt In Biel wurden am Wochenende Passanten mit Pfefferspray besprüht und ihrer Mobiltelefone beraubt. Die Polizei hat die mutmasslichen jugendlichen Täter gefasst.

Einer der Tatorte war der Bahnhofplatz Biel. Foto: Keystone

Bei den Rauüberfällen am Freitag und Samstag letzter Woche wurden unter Verwendung von Pfefferspray zwei Mobiltelefone gestohlen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Tatorte waren der Bahnhofplatz und die Thomas-Wyttenbach-Strasse, den Opfern wurde jeweils Pfefferspray ins Gesicht gesprayt.



In der Folge wurden am Samstag fünf junge Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, die Raubüberfälle begangen zu haben oder mit anderen ähnlichen Fällen in Verbindung zu stehen, sie werden sich vor der Justiz verantworten müssen. Zwei mutmassliche Täter wurden in Untersuchungshaft genommen, die anderen drei wurden nach weiteren Abklärungen wieder freigelassen.



SDA

