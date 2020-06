Gemeinderatswahlen Stadt Bern – BDP-Kandidat Righetti verärgert Bündnispartner Die BDP greift das Berner Stadtpräsidium an – und setzt die anderen Kandidatinnen und Kandidaten unter Zugzwang. Statt Lob gibt es von den Bündnispartnern Kritik. Mathias Streit

Zwei wollen, zwei schliessen eine Kandidatur nicht aus: Alec von Graffenried, Marianne Schild, Claudio Righetti und Reto Nause. Fotos: Raphael Moser, Franziska Rothenbühler, Adrian Moser, Nicole Philipp

Das Amt des Berner Stadtpräsidenten garantiert besondere Aufmerksamkeit. Das weiss auch die BDP. Sie hat am Montag mit PR-Mann Claudio Righetti einen Kandidaten vorgestellt, der bei den Wahlen im Herbst sowohl für den Gemeinderat wie auch als Stadtpräsident antritt. Der Newcomer greift damit Alec von Graffenried (GFL) frontal an – als einziger aller Gemeinderatskandidierenden. Fraglich ist, ob das so bleibt. Die anderen Parteien können es sich kaum leisten, der BDP das Feld als alleinige Herausforderin zu überlassen – und so von zusätzlicher Aufmerksamkeit zu profitieren.