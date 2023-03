Zehnfingersystem im Hightech-Zeitalter – Muss man heute noch tippen können? Dass unser Autor nie richtig tippen gelernt hat, bedauert er sehr. Doch lohnt es sich wirklich, das zu ändern? Eine Erkundung – inklusive Tipp-Speed-Test für Leserinnen und Leser. Philippe Zweifel

Kein Scherz: Komiker Stan Freberg tippt 1962 eine seiner Nummern im Swimming Pool. Foto: Getty

226 Anschläge pro Minute. Das sind 35 Wörter. So schnell ist meine Tippgeschwindigkeit. Besser gesagt: so langsam. In den letzten sieben Tagen war die Mehrheit der User auf der Website Typing-Speed.net deutlich schneller. Ein gewisser Roger aus England brachte es auf 856 Anschläge. Ich belege Rang 1357 von 2145. Immerhin ist meine Fehlerquote relativ gering. Im Textli, das ich während einer Minute abtippen musste, gab es nur drei Tippfehler, Roger beging zwölf.