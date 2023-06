Hotline zum Familienrecht – Muss ich mein Kind bis zum Bachelor oder Master unterstützen? Scheidung, Obhut, Pensionskassengeld: Eine Auswahl der wichtigsten Fragen und Antworten zum Familienrecht. Rahel Guggisberg

Grundsätzlichen müssen Eltern ihren Kindern die Ausbildung bis zur Erstausbildung bezahlen. Foto: Getty Images/Westend61

Ich bin seit 8 Jahren geschieden und habe einen inzwischen volljährigen Sohn. Wegen gesundheitlicher Probleme musste mein Sohn seine Lehre abbrechen und bezieht im Moment Sozialhilfe. Meinem Ex-Mann geht es finanziell viel besser als bei der Scheidung. Kann mein Sohn Unterhalt von ihm fordern, damit er nicht mehr vom Sozialdienst unterstützt werden muss? Die Unterhaltspflicht der Eltern für ihre Kinder dauert grundsätzlich bis zum Erreichen der Volljährigkeit. Falls bis dahin die Erstausbildung noch nicht beendet ist, verlängert sich die Unterhaltspflicht bis zu deren Abschluss. Voraussetzung für die Unterhaltspflicht über die Volljährigkeit hinaus ist somit, dass sich das Kind in einer Ausbildung befindet. Da dies bei Ihrem Sohn aktuell nicht der Fall ist, schuldet Ihr Ex-Mann derzeit keinen Unterhalt. Sollte Ihr Sohn zeitnah nochmals eine Erstausbildung beginnen, sind Ihr Ex-Mann (und Sie) im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten wieder unterstützungspflichtig.

Unsere Kinder sind noch im Studium. Bis wann müssen wir sie finanziell unterstützen, bis zum Bachelor oder bis zum Master? Eltern müssen für ihre volljährigen Kinder Unterhalt zahlen, bis diese eine angemessene Erstausbildung haben, die zu einer Berufsausübung befähigt. Bei Universitätsstudiengängen ist dies in der Regel der Masterabschluss und nicht der Bachelor. Es kommt im Einzelfall aber auf die konkrete Studienrichtung an. So müssen Alimente, wenn das Kind beispielsweise Medizin oder Jura studiert, bis zum Masterabschluss bezahlt werden. Anders sieht es beim Studium an ­einer Fachhochschule aus. Hier sind Studenten in den meisten Fachrichtungen grundsätzlich schon mit Erreichen des Bachelor-Abschlusses zur Berufsausübung qua­lifiziert. In diesen Fällen ­endet die Unterhaltspflicht der Eltern. Das Gesagte gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass die Eltern finanziell überhaupt in der Lage sind, ihre Kinder entsprechend zu unter­stützen, und dass ihnen dies auch aufgrund der ­gesamten Umstände zuzumuten ist.



Zwischen mir und meiner Frau gibt es schon seit Jahren keine Liebesbeziehung mehr. Wir haben einfach nur noch zusammen gewohnt wegen der Kinder. Nun sind die Kinder älter und ich werde per 15. September 2023 ausziehen. Da wir eigentlich schon lange getrennt sind, möchte ich sofort die Scheidung einreichen. Meine Frau ist dagegen. Kann ich die Scheidung einreichen? Nein. Das Gesetz sieht vor, dass die Scheidung gegen den Willen des anderen Ehegatten erst nach Ablauf von zwei Jahren seit der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts eingereicht werden kann. Der Zeitpunkt der emotionalen Trennung ist nicht relevant, weil man davon ausgeht, dass für die Ehe immer noch eine Chance besteht, solange die Ehegatten im gleichen Haushalt leben. In Ihrem Fall können Sie die Scheidung gegen den Willen Ihrer Frau somit frühestens am 16. September 2025 einreichen. Sollte Ihre Frau vorher in die Scheidung einwilligen, kann das Scheidungsverfahren sofort eingeleitet werden.

Wir sind nicht verheiratet und haben ein gemeinsames Kind sowie ein gemeinsames Haus. Nun haben wir uns getrennt, und ich habe festgestellt, dass ich nochmals schwanger bin. Was geschieht nun und worauf muss ich achten? Da Sie nicht verheiratet sind, müssen die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit der Auflösung des Konkubinats unabhängig voneinander betrachtet werden. In Bezug auf die Liegenschaft muss das Miteigentumsverhältnis aufgelöst werden. Das können Sie entweder einvernehmlich mit Unterstützung eines Notars / einer Notarin angehen oder Sie können die Aufhebung des Miteigentums gerichtlich einfordern, wobei zunächst ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden muss.

In Bezug auf das bereits geborene gemeinsame Kind sind die Kinderbelange (Obhut, Betreuung, Unterhalt) zu regeln. Das kann ebenfalls einvernehmlich in einer Vereinbarung geschehen. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Gültigkeit der behördlichen Genehmigung. Wenn eine friedliche Lösung nicht möglich ist, ist auch hier der Weg über die Behörden zu absolvieren. Sofern Sie sich «nur» in Bezug auf die Obhut und die Betreuung nicht einig sind, ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zuständig. Wenn auch die Unterhaltsregelung strittig ist, sind die Gerichte zuständig, wobei zunächst ein Schlichtungsverfahren durchzuführen ist.

Was das ungeborene, gemeinsame Kind betrifft, so sind auch hier die Kinderbelange zu regeln. Voraussetzung ist allerdings, dass Ihr Ex-Partner das Kind vor oder nach der Geburt anerkennt. Sollte er dies nicht tun, kann eine Vaterschaftsklage beim Gericht eingereicht werden. In diesem Verfahren werden gleichzeitig auch die Kinderbelange geregelt. Die Klage kann von Ihnen bis spätestens ein Jahr nach der Geburt eingereicht werden, vom Kind bis spätestens ein Jahr nach Erreichen der Volljährigkeit.

Mein Mann und ich sind beide pensioniert, und wir möchten uns trennen. Wir erhalten beide eine AHV-Rente, jedoch je nur eine halbe Ehegattenrente. Nun haben wir gelesen, dass die Plafonierung bei einer Scheidung aufgehoben wird und wir je eine Einzelrente erhalten würden, die doch etwas höher ist. Wir möchten uns aber nicht scheiden lassen. Gibt es eine andere Möglichkeit, um die Plafonierung aufzuheben? Ja. Damit die Plafonierung aufgehoben wird, ist keine Scheidung notwendig. Es genügt, wenn man sich trennt und den gemeinsamen Haushalt aufhebt, also je einen eigenen Wohnsitz bezieht. Zusätzlich ist es erforderlich, dass die Trennung behördlich bestätigt wird. Das ist am kostengünstigsten möglich, indem Sie und Ihr Ehemann eine Trennungsvereinbarung unterzeichnen und diese vom Gericht genehmigen lassen. Das Verfahren wird schriftlich und rasch durchgeführt. Falls Sie sich nicht in einer Trennungsvereinbarung einigen können, muss die Trennung in einem Eheschutzverfahren vor Gericht geregelt werden. Auch dieses Verfahren ist grundsätzlich schnell. Da eine Verhandlung vor Gericht notwendig ist, sind die Kosten allerdings etwas höher. Je nach den Verhältnissen ist es zudem ratsam, wenn Sie sich dabei durch eine Anwältin unterstützen lassen.



Ich lebe mit meiner Tochter und Ihrem Ehemann sowie deren Kindern in einem Haus, welches eigentumsrechtlich mir gehört. Es gibt keinen Mietvertrag und es wird kein eigentlicher Mietzins bezahlt. Meine Tochter und ihr Ehemann beteiligen sich an den Nebenkosten. Meine Tochter und ihr Ehemann wollen sich trennen. Mein Schwiegersohn will nun aber das Haus nicht verlassen. Welche Möglichkeiten habe ich? Sie selber haben nicht viele Möglichkeiten. Um den Schwiegersohn rechtmässig zum Verlassen der ehelichen Liegenschaft zu zwingen, kann ihre Tochter das Eheschutzgericht anrufen und verlangen, dass während der Trennung die eheliche Liegenschaft ihr (und allenfalls ihren Kindern) zugewiesen wird.



Meine Partnerin ist schwanger von mir, sie ist aber noch verheiratet. Was kann ich unternehmen, damit ich das Kind anerkennen kann? Sobald das Kind zur Welt kommt, wird der Ehemann ihrer Partnerin als Vater des Kindes eingetragen. Diese Eintragung kann nur durch den Ehemann oder durch das Kind angefochten werden. Mit anderen Worten kann ihre Partnerin als gesetzliche Vertretung ihres Kindes die Vaterschaft des Ehemannes anfechten. Bei einer Gutheissung der Klage wird das Kindesverhältnis zwischen dem Ehemann und dem Kind rückwirkend auf den Zeitpunkt der Geburt beseitigt. Somit besteht nur noch ein Kindesverhältnis zur Mutter. Der biologische Vater kann das Kind nun anerkennen.



Ich möchte mich scheiden lassen. Mein Noch-Mann hat während der ganzen Ehedauer gearbeitet und seine Pensionskasse aufgebaut. Ich (Frau) habe lange nicht gearbeitet, bin jetzt nur in einem tiefen Pensum angestellt und habe kein Pensionskassenguthaben. Was passiert mit der Pensionskasse, wenn wir uns scheiden lassen? Grundsätzlich gilt die hälftige Teilung der während der Ehe (Heirat bis Einleitung des Scheidungsverfahrens) erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge. Sie haben also Anspruch auf die Hälfte des während der Ehe angesparten Pensionskassenguthabens Ihres Noch-Mannes.



Die Mutter meiner Kinder und ich (Vater) trennen uns. Ist es möglich, dass wir weiterhin ein gemeinsames Konto führen, woraus wir alle Kosten für die Kinderbezahlen? Ja, dies ist möglich. Wichtig ist, dass Sie in diesem Fall regeln, wer wie viel auf das gemeinsame Konto einzahlen soll, wer die Kontoführung innehat und wer Zugriff auf das Konto hat. Weiter zu regeln ist, wer das Konto bei den Steuern deklariert und was passiert, wenn der Saldo im Minus oder stark im Plus ist. Fraglich ist weiter, wer den gesamten Geldfluss regeln soll (wer bezahlt welche Rechnungen).



Meine Ehefrau und ich wollen uns trennen. Welche Wege gibt es dafür? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Getrenntleben zu regeln. Sie können beispielsweise eine einvernehmliche Trennungsvereinbarung aufsetzen (in Begleitung durch eine/n Anwalt/Anwältin oder in einer Mediation), die gerichtlichgenehmigt werden kann. Möglich ist weiter, ein Eheschutzverfahren beim Gericht einzuleiten. Das Gericht lädt die Parteien zu einer Verhandlung ein und versucht in einem ersten Schritt, eine einvernehmliche Trennungsvereinbarung zu erzielen. Falls dies scheitert, entscheidet der/die Richter/in über die zu regelnden Punkte.



Ich höre immer wieder von der elterlichen Sorge und der Obhut. Was ist eigentlich der Unterschied? Die elterliche Sorge beinhaltet das Recht und die Pflicht, wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes zu treffen. Die Eltern üben die elterliche Sorge in der Regel (auch nach einer Trennung) gemeinsam aus. Die elterliche Sorge beinhaltet zum Beispiel die Entscheidung, welche Schule das Kind besuchen oder welcher Religion das Kind angehören soll. Auch Entscheidungen zu medizinischen Eingriffen gehören dazu. Die Obhut ist hingegen das Recht, mit dem Kind zusammen zu wohnen und sich um seine alltäglichen Belange zu kümmern. Wohnt das Kind überwiegend bei einem Elternteil, wird dies als alleinige Obhut bezeichnet. Wenn das Kind bei beiden Elternteilen wohnt, spricht man von geteilter oder alternierender Obhut.

Wer also die elterliche Sorge innehat, entscheidet beispielsweise, ob das Kind einer Glaubensgemeinschaft angehört. Der Obhutsinhaber hingegen entscheidet konkret, ob das Kind am Tag, an dem es durch ihn betreut wird, einen konkreten Anlass der Glaubensgemeinschaft besucht oder nicht.



Ich war 60 Jahre alt, als wir heirateten. Ich habe eine Erbschaft sowie Wertschriften in die Ehe eingebracht. Wir haben keinen Ehevertrag. Welche Vermögenswerte muss ich bei einer Scheidung mit meinem Mann teilen? Die Erbschaft sowie die Wertschriften, welche Sie in die Ehe eingebracht haben, stellen Eigengut dar und sind nicht zu teilen. Jedoch sind Erträge des Eigengutes, wie diese bei Wertschriften typischerweise in Form von Zinsen und Dividenden auf Obligationen und Aktien auftreten, Errungenschaft und somit zu teilen.

