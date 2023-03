Kniffliger Architekturwettbewerb – Muss es bei der Berner Kunstmuseums-Erweiterung unbedingt Sandstein sein? Von Denkmalschutz bis Quarantäneraum: Das Kunstmuseum Bern hat seine Leitplanken für die Architekturteams veröffentlicht – und die haben es in sich. Michael Feller

Hier wird gebaut – voraussichtlich ab 2027. Links der Stettlerbau, der bleiben wird, in der Mitte der Atelier-5-Anbau mitsamt Amiet-Wandbild. Das rechts angrenzende Polizeigebäude wird zur Museumsverwaltung. Dazwischen knapp sichtbar: Ein Stück Mauer aus dem 15. Jahrhundert. Foto: Raphael Moser

49 Architekturbüros haben die Vorqualifikation für die Erweiterung des Kunstmuseums Bern überstanden und sind nun im Rennen im Wettbewerb. In der ersten Stufe haben die Teilnehmenden die Aufgabe, den «Ansatz für den architektonischen Ausdruck» zu unterbreiten. Am 28. April müssen die Pläne und Unterlagen abgegeben und am 12. Mai das Modell eingereicht werden. Juriert wird im Juli.