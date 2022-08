In neuen Holzbau eingezogen – Musikschule Bantiger weihte neues Gebäude in Bolligen ein Neuer Name, neues Haus und ein grosses Fest: Am Wochenende hat die Musikschule Bantiger den Umzug ins neue Schulgebäude gefeiert. Naomi Jones

Der neue Holzbau der Musikschule Bantiger ist in unmittelbarer Nähe des Oberstufenzentrums in Bolligen. Foto: zvg

Die Musikschule Unteres Worblental hat einen neuen Namen und ein neues Haus. Das hat sie am Wochenende mit über dreissig Konzerten, Workshops, Essen und Trinken gefeiert.

Neu heisst sie Musikschule Bantiger. Der moderne Holzbau steht in Bolligen. Die Gemeinde hat das Gebäude eigens für die Musikschule und im Minergiestandard gebaut. Damit hat die Schule für ihre rund 800 Schüler und Schülerinnen sowie die etwa 60 Lehrpersonen 19 Unterrichtszimmer und einen kleinen Konzertsaal. Auch die Büros sind dort untergebracht.

Zufriedener Musikschulleiter

Umgezogen ist die Schule schon während der Sommerferien. Nach dem Fest startet der Betrieb mit allen Schülerinnen und Schülern. Erste Unterrichtsstunden fanden aber schon in der letzten Woche statt, wie der Schulleiter Matthias Sommer auf Anfrage sagt. Mit dem Neubau ist er rundum zufrieden: «Im Gegensatz zu vorher ist es ein Quantensprung.»

In den letzten 25 Jahren sei die Musikschule gewissermassen als Notlösung in einem Verwaltungsgebäude untergebracht gewesen. Konzerte hätten dort keine gegeben werden können. Das neue Gebäude sei hingegen als Musikschule konzipiert und biete daher alles, was einen modernen Musikunterricht ermögliche: Zum Beispiel Übungsboxen, damit die Kinder eingespielt in den Unterricht kommen könnten. «Zum ersten Mal haben wir genügend Zimmer, zumindest vorerst», sagt er.

4,5 Millionen für den Neubau

Der Bau hat 4,5 Millionen Franken gekostet und bleibt in Besitz der Gemeinde Bolligen. Die Musikschule Bantiger, beziehungsweise ihre Trägergemeinden, mieten das Haus. Nebst Bolligen sind Ittigen, Ostermundigen und Stettlen Träger der Schule Bantiger. Kinder aus diesen Gemeinden müssen aber nicht zwingend nach Bolligen in den Musikunterricht, sondern werden weiterhin auch an verschiedenen Standorten in ihren Gemeinden unterrichtet.

Die alte Musikschule war in die Jahre gekommen und ohnehin zu klein. Deshalb wollte die Gemeinde neu bauen statt sanieren. Allerdings wollte Bolligen nicht ohne Sicherheiten bauen. Die Träger der Musikschule sollten den Neubau zu einem kostendeckenden Zins während 33 Jahren mieten oder bei einem vorzeitigen Austritt eine Entschädigung an Bolligen zahlen. Dagegen wehrte sich das Ostermundiger Parlament und bewilligte den Leistungsvertrag mit der Musikschule erst in einem zweiten Anlauf.





Naomi Jones ist Redaktorin im Ressort Bern. Sie schreibt vorwiegend über Themen aus der Agglomeration und Stadtentwicklung, aber auch über Umwelt, Bildung oder über Tagesaktuelles. Mehr Infos

