Glanzlicht am Jazzfestival Bern – Musikalische Zwillinge Als Ersatz für Tom Harrell sind am Jazzfestival Bern der afroamerikanische Tenorsaxofonist Mark Turner und die chilenische Tenorsaxofonistin Melissa Aldana eingesprungen. Mit hochkarätigen Komplizen, aber auch kleinen Startschwierigkeiten. Tom Gsteiger

Schönheit und Abstraktion: Melissa Aldana, Mark Turner und der Notenständer. Foto: Adrian Moser

Richtige Zwillinge sind sie natürlich nicht, der 1965 geborene Afroamerikaner Mark Turner und die 1988 geborene Chilenin Melissa Aldana. Aber in musikalischer Hinsicht ähneln sie sich sehr stark: Ihr Sound auf dem Tenorsaxofon ist sehr rein und beinahe ohne Vibrato, ihre melodischen Linien sind komplex und beinhalten zahlreiche Ausflüge in sehr hohe Tonlagen. Und sogar die leicht gymnastischen Bewegungsmuster beim Spielen (in die Hocke gehen und sich wieder strecken) sind beinahe identisch.

In Marians Jazzroom kann man dieses musikalische Zwillingspaar bis nächsten Samstag aus nächster Nähe studieren. Turner und Aldana sind mit drei ebenfalls formidablen Kollegen aus New York nach Bern gereist. Mit dem Norweger Lage Lund gehört neben Aldana ein zweiter Wahl-New-Yorker zur Band. Als Gitarrist pflegt er eine zeitgenössische Variante eines an Jim Hall geschulten Wechselspiels zwischen mit viel Flow phrasierten Melodielinien und raffinierten Akkord-Stafetten. Im Eröffnungskonzert liess nicht zuletzt seine zwischen Abstraktion und Schönheit oszillierende Einleitung zur Ballade «My Ideal» aufhorchen.