Wenn das Cello mit Mücken spielt – Musikalische Schwarmerlebnisse am Berner Musikfestival Anfang September findet das Berner Musikfestival statt. Im Zentrum stehen Organist Michael Pelzel, Autor Lukas Bärfuss und ein eigens für das Festival gezüchteter Mückenschwarm.

Der Schweizer Organist und Komponist Michael Pelzel steht als «Composer in Residence» im Zentrum des diesjährigen Berner Musikfestivals. Moritz Hager

Ein schwirrender Vogelschwarm in der Luft, ein glitzernder Fischschwarm im Wasser: das Berner Musikfestival geht Anfang September Schwarmstrukturen in der Musik nach. Denn Ballungen, rhythmisch-metrische Ordnung und Ausbrüche aus dieser Ordnung prägen auch die Musik.

20 Produktionen – Konzerte, experimentelle Installationen und wissenschaftlich-musikalische Diskurse – sind dem Motto des Festival gewidmet, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Einen Schwerpunkt bildet das Werk des Schweizer Komponisten und Organisten Michael Pelzel.

Pelzel, diesjähriger «Composer in Residence» des Festivals, steuert fünf Uraufführungen zum Programm bei. Darunter das Eröffnungskonzert «Aus 133 Fenstern». Dabei strömen Klänge von kleinen Glocken, Triangeln, Lotusflöten und Okarinas aus den 133 Fenstern des Kulturzentrums Progr in Bern und umschwärmen die Zuhörenden.

Pelzels Stück lotet einerseits die räumliche Situation des Progr-Innenhofs mit einzelnen Klangachsen/Klangtupfern in verschiedene Richtungen aus. Und schliesslich werden auch 133 Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise in diesen Klangschwarm involviert.

Pelzels Musik tritt mehrmals in Dialog mit Werken des Ungarn György Ligeti und des Österreichers Georg Friedrich Haas. Beides Komponisten, die sich ebenfalls mit Klangschwärmen, Mikrorhythmen und Mikrointervallen beschäftigt haben.

Hauseigener Mückenschwarm

Schwarmerlebnisse versprechen auch 24 Musikschaffende in der Grossen Halle der Berner Reitschule mit «Joyful Noise in the Dark» nach einem Konzept von Julian Sartorius.

Thomas Kessler und Schriftsteller Lukas Bärfuss sind mit ihrem «Oratorium» für 6 Sängerinnen und Sänger, Instrumentalquartett, Live-Elektronik und Orgel im Berner Münster zu hören. Dabei gestalten alle Musikerinnen und Musiker ihren Sound selber über eigene iPads, Mikrofone und Lautsprecher. So sind sie nicht von einem Klangregisseur abhängig, sondern können die live-elektronische Modulation ihres Spiels selbst steuern.

Auch ein eigens fürs Festival gezüchteter Mückenschwarm tritt im Botanischen Garten Bern mit seinem Sirren in Dialog mit Celloklängen von Christina Meissner.

Das Berner Musikfestival dauert vom 1. bis 5. September statt. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Standorten in der Bundesstadt statt.

SDA/nfe

