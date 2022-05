Tagestipp: Freitagsakademie – Musik für royale Gemächer Für die private Musik der Königsfamilie in Versailles konnten sich Komponisten richtig austoben – die Freitagsakademie spielt nun eine Sammlung ihrer Werke.

Die privaten Vorstellungen in den royalen Gemächern – hier im Bild der Sonnenkönig Ludwig XIV. – durften auch einen schlüpfrigen Unterton wagen. Foto: zvg

Die Komponisten und Musikerinnen am Hof von Versailles spielten verschiedene Arten von Konzerten. Da waren einerseits die üblichen Auftritte, mit streng kodierter Repräsentationsmusik, die für das Hofzeremoniell spezifischen Regeln folgen musste. Und da waren die freien Konzerte in den royalen Gemächern, an denen sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Die Freitagsakademie konzentriert sich mit «Rameau im Schlafrock» auf Letzteres und spielt verschiedene Werke von Komponisten wie Rameau, Leclair, Couperin und Marais – wie immer auf historischen Instrumenten. (jek)

