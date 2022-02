Dirigent James Conlon – «Musik, die bis in den Kosmos geht» Schon zum zweiten Mal gastiert James Conlon diese Saison beim Berner Symphonieorchester. Im Gespräch erzählt der Schostakowitsch-Spezialist von seiner Faszination für grosse Zyklen. Martina Hunziker

James Conlon träumt davon, einmal alle fünfzehn Schostakowitsch-Sinfonien als Zyklus aufzuführen. Foto: Franziska Rothenbühler

Es ist noch keine zwei Monate her, seit James Conlon im Casino Bern zu Besuch war. Seine Interpretation von Gustav Mahlers siebter Sinfonie mit dem Berner Symphonieorchester hinterliess das Publikum im Dezember in rauschhafter Begeisterung, in der man sogar das Ohrenpfeifen vergass, das nach dem 80-minütigen Wumms noch einen Moment lang nachklang.