Tagestipp: Justin Sullivan – Musik aus dem Lockdown Justin Sullivan, Frontmann der englischen Band New Model Army, hat kürzlich sein zweites Soloalbum «Surrounded» veröffentlicht. Martina Hunziker

Die meisten Songs für das neue Album spielte er bei sich zu Hause ein: Justin Sullivan. Foto: Thibaut Lafaye

Achtzehn Jahre nach seinem Debüt‐Soloalbum «Navigating by the Stars» (2003) veröffentlicht Justin Sullivan sein zweites Solowerk «Surrounded»: sechzehn Songs, allesamt entstanden während des ersten Lockdown 2020, die allermeisten davon in der eigenen Stube eingespielt. Es sind Songs über Sullivans Liebe zum Geschichtenerzählen, weite Landschaften und unvergessliche Atmosphären. Auf der CD zu hören sind nebst Gastmusikern auch die Mitglieder von New Model Army, der englischen Band, bei der Justin Sullivan seit über 40 Jahren Frontmann ist. Mit diesem Album und selbstverständlich auch ein paar Klassikern von New Model Army kommt Sullivan in die Mühle Hunziken. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft studiert, interessiert sich aber für vieles mehr als nur für klassische Musik. Mehr Infos

