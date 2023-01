Kredit vom Bund – Museum Schloss Burgdorf untersucht Sammlung auf Raubgut Das kleine Museum mit der grossen ethnologischen Sammlung will wissen, wie die afrikanischen und asiatischen Objekte nach Burgdorf gelangten. Michael Feller

Das Museum im Schloss Burgdorf überprüft seine Sammlung. Foto: Franziska Rothenbühler

Nach den Raubkunst-Bildern ist auch die Erforschung der ethnologischen Sammlungen das grosse Thema in den Schweizer Museen. Mit finanzieller Unterstützung des Bundes beforschen sie ihre Bestände nach Objekten mit problematischer Vergangenheit. Etwa weil sie im Kontext des Kolonialismus in afrikanischen Gebieten gestohlen wurden und über Umwege in den Museen landeten.