Zum vierten Mal in Bern – Muse spielen im Sommer 2023 auf dem Berner Expo-Gelände Die britische Rockband Muse kommt nach Bern: Nächstes Jahr am 12. Juli wird das Berner Expo-Gelände für ein Freiluftkonzert hergerichtet. Miriam Schneuwly

Das letzte Mal waren Muse 2016 in Bern, damals als Headliner am Gurtenfestival. Foto: Beat Mathys

Am 12. Juli 2023 sind Muse im Rahmen ihrer «Will of the People»-Tournee in Bern zu Gast. Dies teilte die Bernexpo-Gruppe am Montag auf Twitter mit. Das Konzert wird auf dem Expo-Gelände in Bern Wankdorf stattfinden.

Der Vorverkauf startet am Freitag. Es ist nicht der erste Auftritt der britischen Band in Bern: 2016 waren sie Headliner des Gurtenfestivals, 2010 und 2013 spielten sie im ausverkauften Wankdorf-Stadion, das damals noch Stade de Suisse hiess. Direkt gegenüber ist ihr nächstes Konzert geplant.

Bereits in diesem Sommer war das Berner Expo-Gelände Austragungsort eines grossen Spektakels: Der österreichische Schlagerstar Andreas Gabalier zog am 2. Juli 16’000 Fans an. Auf der Allmend wurde damals eigens für die Schlagerparty ein Open-Air-Gelände aufgebaut, mit Bühne, Verpflegungsständen und sanitären Anlagen.

