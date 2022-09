Steuern in der Region Bern – Muris Gemeindepräsident freut sich über Ittigens Steuersenkung Ab 2023 ist Ittigen die steuergünstigste Gemeinde in der Stadtberner Agglomeration. «Ein zweiter Leuchtturm ist gut», sagt Thomas Hanke in Muri. Christoph Hämmann

Spitzenreiter und Schlusslicht: Die Gemeindepräsidenten von Ittigen und Ostermundigen, Marco Rupp (rechts) und Thomas Iten, im Mai bei der Besichtigung des Bauprojekts Wärmeverbund Worblental. Foto: Raphael Moser

Muri bei Bern? Die Steueroase im Berner Speckgürtel, denken da wohl viele. Und dann kommt plötzlich die Gemeinde Ittigen und verkündet am vergangenen Freitag: Wir senken nächstes Jahr die Steueranlage von 1,24 auf 1,13 Einheiten. Da in Muri 1,14 gilt, ist Ittigen damit in der Stadtberner Agglomeration der neue Spitzenreiter. Im Mittelland ist Ittigen künftig die steuergünstigste der grösseren Gemeinden.