Abstimmung am 25. September – Muris Bevölkerung entscheidet über Sanierung des Gemeindehauses Nach dem Gemeindeparlament ist am 25. September die Stimmbevölkerung an der Reihe. Die Sanierung kostet 14,6 Millionen Franken.

So soll sich das Gemeindehaus von Muri und seine Umgebung künftig präsentieren. Visualisierung: zvg/Gemeinde Muri

Am 25. September entscheidet das Stimmvolk von Muri bei Bern, ob das aus den 1960-er Jahren stammende Gemeindehaus umfassend saniert wird. Das Gemeindeparlament stellte sich im Juni einstimmig hinter den Kreditantrag von 14,6 Millionen Franken.

Wie die Muriger Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte, ist geplant, die Fassaden zu dämmen und die Haustechnik auf den neusten Stand zu bringen. Auch soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden und aufs Dach und an die Südfassade kommt eine Photovoltaikanlage.

Ist das Gebäude einmal saniert, erfüllt es die Kriterien der zweithöchsten Energieeffizienzklasse gemäss Vorgaben des Kantons – im Dachaufbau sogar jene der höchsten Klasse. Die Gemeinde Muri will als Energiestadt eine Vorbildfunktion einnehmen.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie waren auch ein Neubau sowie verschiedenen Standortvarianten in Erwägung gezogen worden. Resultat war, dass ein Neubau 40 Prozent teurer würde als die Sanierung des Gebäudes.

Das äussere Erscheinungsbild des als «erhaltenswert» eingestuften Gebäudes soll bewahrt werden. Das Innere wird verändert. So ist geplant, im Erdgeschoss ein zentrales Empfangsdesk einzurichten, wo möglichst viele Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern direkt bearbeitet werden.

In den Obergeschossen soll ein flexibles Raumkonzept zur Anwendung kommen. Auch der Aussenraum wird neu gestaltet. Am 6. September erläutern Muris Gemeinderat, Planer und Architekten das Projekt an einer öffentlichen Informationsveranstaltung.

SDA/ske

