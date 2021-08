Pressefreiheit in Russland - Mundtot gemacht

Der unabhängige, Kreml-kritische TV-Sender Doschd in Moskau wurde letzten Freitag von der russischen Regierung zum «Auslandsagenten» erklärt. Foto: Denis Kaminev (AP/Keystone)

Wieder sind in Russland zwei unabhängige Medien zu «Auslandsagenten» erklärt worden, darunter der Online-TV-Sender Doschd. Das war absehbar, Doschd ist Kreml-kritisch und hat eine respektable Reichweite. Die Redaktion hatte längst damit gerechnet, dass es sie bald treffen würde – was die Sache nicht weniger alarmierend macht, im Gegenteil. In Russland werden kritische Stimmen längst mit grosser Regelmässigkeit mundtot gemacht, man darf sich daran auf keinen Fall gewöhnen.

Es reicht auch nicht, der Repressionswelle allein mit Humor zu begegnen – obwohl sich das aufdrängt: Jeder russische Journalist, der seinen Job macht, so scheint es, landet früher oder später auf der Agentenliste. Wenn die Behörden nun jede unabhängige Redaktion zum Volksfeind erklären, wird dieses Label unter Journalisten praktisch zum Qualitätsmerkmal. Aber es werden dadurch auch Quellen und Anzeigenkunden vertrieben, den Medien wird ihre Lebensgrundlage genommen.

Der Kreml hat unabhängigen Journalisten stets das Leben schwer gemacht, die Repressionswelle der vergangenen Monate aber ist beispiellos. Moskauer Journalisten, die sich am Samstag friedlich demonstrierend auf die Strasse gestellt haben, wurden gleich festgenommen. Geht es so weiter, dann herrscht in Russland bald dieselbe verängstigte Stille wie jetzt unter der belarussischen Diktatur.

