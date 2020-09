300’000 Franken weniger – Müssen die Tiere im Dählhölzli nun auf Diät gesetzt werden? Der Tierpark Dählhölzli erhält ab nächstem Jahr weniger Geld von der Stadt. Tierparkdirektor Bernd Schildger denkt darüber nach, auch im Bärenpark Eintritt zu verlangen. Sophie Reinhardt

Tierparkdirektor Bernd Schildger will trotz des Sparauftrags kein Personal entlassen. Foto: Franziska Rothenbühler (Archiv)

«Wenn die Gämsen und Bären bald Hunger haben, sind die Linken schuld», rief SVP-Fraktionschef Alexander Feuz am Donnerstagabend in der Budgetdebatte empört aus. Denn die SP hatte beantragt, dass ab nächstem Jahr beim Tierpark Dählhölzli wiederkehrend 300'000 Franken bei den Subventionen zu streichen seien. Die SP erhielt dank der Unterstützung aus dem Grünen Bündnis dafür eine Mehrheit und erzürnte damit den Tierparkdirektor. «Das ist eine schmerzhafte Ohrfeige», sagt Schildger am Freitag auf Anfrage.

Er werde sicherlich weder beim Tierfutter noch beim Personal sparen. Ohnehin machten die Futterkosten nur einen Bruchteil des jährlichen Budgets aus: 230’000 Franken. «Da kann ich ja gar nicht 300’000 beim Futter sparen», so Schildger. Das Personal bestehe mehrheitlich aus langjährigen Mitarbeitenden: «Die kann und will ich doch auch nicht entlassen, nur weil man sich bei der Stadt in ganz anderen Bereichen verrechnet hat.» Schildger ist enttäuscht vom Parlament, das vor dem Entscheid nie das Gespräch mit ihm gesucht habe. Aus der Stadtkasse erhält der Tierpark jährlich 7,5 Millionen Franken.

Tierbestand bleibt

Einzelne Tierarten abzugeben, etwa den Wisent oder die Wildschweine, bringe kurzfristig keine rasche finanzielle Entlastung, erklärt Schildger. Der Tierpark habe wegen des Mottos «mehr Platz für weniger Tiere» bereits ein Drittel seines früheren Tierbestandes aufgegeben. Der Direktor verweist zudem darauf, dass der Tierpark bereits in den letzten fünf Jahren wiederkehrend 300’000 Franken eingespart habe, also insgesamt 1,5 Millionen Franken. Dafür baute er den Anteil an Drittmitteln kontinuierlich aus – damit wurden die neuen Tieranlagen finanziert. Für die neue Alpenanlage, von der aus heute Steinböcke auf die Aare schauen, sammelte der Tierpark 4,2 Millionen Franken.

Weiter etablierte Schildger die Dählhölzli-Benefizgala. Am letztjährigen Anlass kamen 107’000 Franken zusammen, die er unter anderem für die Wiederansiedlung des Waldrapps einsetzte. Kann das Dählhölzli nicht einfach mehr Spenden alimentieren, um die fehlenden Subventionen aufzufangen, wie die SP in ihrer Antragsbegründung argumentiert? «Nein», sagt Schildger. «Es ist unrealistisch, so hohe Mittel zu erhalten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.» Vorerst werde er wohl auf einen Teil der IT und der Drucksachen verzichten.

Eintritt im Bärenpark?

«Was mich zusätzlich beschäftigt, ist, dass das Sparprogramm ja erst angefangen hat», sagt Schildger. Er befürchtet, dass das Dählhölzli von weiteren Sparpaketen betroffen sein könnte. Denn ab dem Jahr 2022 soll der städtische Haushalt um jährlich 35 Millionen Franken entlastet werden, ab 2023 sogar um 45 Millionen Franken. Nötig wird das, weil die Steuereinnahmen weiter zu sinken drohen – auch wegen der Corona-Krise. Dann bliebe ihm nichts anderes übrig, als im Bärenpark oder beim Kinderzoo Eintritt zu verlangen. Schildger wird noch radikaler: «Oder wir schliessen den Bärengraben, dessen Betrieb uns jährlich eine Million Franken kostet.» Dies sei aber wohl beides nicht im Sinne der Berner Bevölkerung.

Der zuständige Gemeinderat Reto Nause (CVP) ist ebenfalls konsterniert. Auch Nause kann keine Vorschläge vorlegen, wo gespart werden könne, ohne dass es schmerzhaft wird. Und wie wäre es mit der Erhöhung der Eintrittspreise? «Das könnte dazu führen, dass weniger Menschen den eintrittspflichtigen Teil des Tierparks besuchen», gibt Nause zu bedenken.