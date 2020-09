Berns älteste Grünanlage – Münsterplattform wird «leicht» saniert Neue Kieswege und frischer Rasen – die bei Jung und Alt beliebte Plattform erhält eine Auffrischung.

Berns Münsterplattform wird aufgefrischt: Die Wege und der Rasen werden erneuert und die Spielgeräte ersetzt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Münsterplattform wird teilweise erneuert. Berns älteste Grünanlage erhält neue Kieswege und frischen Rasen. Zudem werden die Kinderspielgeräte ersetzt. Der Gemeinderat hat dafür einen Kredit von 235'000 Franken verabschiedet.

Die Münsterplattform sei beliebt und werde dementsprechend gut besucht, teilte der Gemeinderat am Freitag mit. Teile der Bodenbeläge und der Bepflanzung seien durch die starke Beanspruchung entsprechend in schlechtem Zustand. Der Kiesbelag der Flanierwege habe sich im Lauf der Jahre teilweise abgesenkt. So komme es zu Stolperstufen und bei Regen häufig zu Pfützen. Zudem hätten diverse Spielgeräte auf der «Pläfe» entfernt werden müssen, weil sie nicht mehr sicher genutzt werden konnten.

Die neuen Spielgeräte und ein stossdämpfender Spielplatzbelag sollen das Spielen auf der Münsterplattform wieder attraktiv machen. Die Form und Gestalt des Spielplatzes bleiben gleich, ebenso die Sitzgelegenheiten, wie es weiter heisst.

SDA