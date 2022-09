Vor wichtiger Abstimmung – Münchenbuchsee streitet über die Ortsplanung Im Abstimmungskampf zur Ortsplanungsrevision fliegen die Fetzen. Befürworter und Gegner werfen sich gegenseitig Desinformation vor. Hans Ulrich Schaad

Bei der Ortsplanungsrevision wird kein neues Bauland eingezont. Foto: Dres Hubacher

Das rot-weisse Plakat am Bahnhof Münchenbuchsee ist unübersehbar. Darauf ruft ein überparteiliches Komitee die Stimmberechtigten dazu auf, am 25. September Nein zur Ortsplanungsrevision zu stimmen. Nur so könne erreicht werden, dass der Bus Nummer 36 in Zukunft beim Bahnhof halte, wird suggeriert.