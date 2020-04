Corona-Nachteil bei Einbürgerung – Müller verspricht «verhältnismässige» Urteile Haben Ausländer, die wegen der Corona-Krise Sozialhilfe beziehen, noch eine Chance auf Einbürgerung? Der Berner Regierungsrat Philippe Müller will den Einzelfall prüfen lassen. Calum MacKenzie

Philippe Müller (FDP): «Keiner soll einen ungerechten Nachteil erleiden.» Foto: Franziska Scheidegger

In der Corona-Krise sind immer mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Für Ausländer im Kanton Bern birgt das Tücken: Seit der Umsetzung der sogenannten Hess-Initiative wird hier nicht eingebürgert, wer in den zehn Jahren vor der Gesuchstellung Sozialhilfe bezogen und diese nicht zurückgezahlt hat. Zudem kann Sozialhilfeabhängigkeit den Aufenthaltsstatus gefährden. Forderungen werden laut, diese Regeln für pandemiebedingte Fälle zu entkräften. Auch in der Verwaltung der Stadt Bern wünscht man sich mehr Ermessensspielraum. (Lesen Sie hier mehr.)