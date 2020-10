Abstimmung am 28. März – Bund verstärkt Massnahmen für neue Jura-Abstimmung in Moutier Die Wiederholung der Abstimmung über den Wechsel von Moutier vom Kanton Bern zum Kanton Jura findet am 28. März statt – unter stärkerer Überwachung.

Projurassier demonstrierten im November 2018 nach der annullierten Abstimmung mit einem Schweigemarsch durch Moutier. Foto: Adrian Moser

Die Berner Gemeinde Moutier stimmt am 28. März 2021 erneut über ihre Kantonszugehörigkeit ab. Dies hat die Tripartite Konferenz mit den Kantonen Bern und Jura und dem Bund sowie der Stadt Moutier entschieden, wie der Bund am Donnerstag mitteilte.

Der Bund verstärkt im Hinblick auf die neue Moutier-Abstimmung von Ende März sein Überwachungsdispositiv. So wird das Bundesamt für Justiz die Abstimmungsunterlagen an die Stimmberechtigten senden, die Auszählung der Stimmen überwachen und die Stimmausweise systematisch kontrollieren.

Die Aushändigung von Abstimmungsunterlagen an Personen in Spitälern und Altersheimen muss protokolliert werden, wie die Tripartite Konferenz unter der Leitung des Bundes am Donnerstag bekannt gab.

Ausserdem wird in der Eingangshalle des Rathauses von Moutier ab dem 8. März ein einziger, vom Bundesamt für Justiz versiegelter Behälter aufgestellt, in den die Abstimmungsunterlagen eingeworfen werden können.

Dazu kommen alle übrigen Massnahmen, die der Bund bereits für die erste Abstimmung über einen Kantonswechsel vom Moutier zum Jura im Jahr 2017 ergriffen hatte. Dazu zählt etwa die Anwesenheit von Wahlbeobachtern des Bundes.

Derzeit sind die Gemeinde Moutier und der Kanton Bern daran, das Stimmregister der Gemeinde zu durchforsten, um Abstimmungstourismus zu verhindern. Die bernische Staatskanzlei hatte im Sommer ihre Anmerkungen zum Stimmregister der Gemeinde mitgeteilt. Diese hat im Herbst Stellung genommen. Ab jetzt bearbeiten die beiden Kanzleien die noch zu klärenden oder zu regelnden Fälle gemeinsam. Das Bundesamt für Justiz hat zugesichert, bei Bedarf die beiden Kanzleien unterstützend zu begleiten.

SDA/nfe