Wechsel zum Kanton Jura – Moutier feiert am 18. Juni «Festival der Freiheit» Das Städtchen Moutier organisiert fünf Jahre nach der ersten Abstimmung über seine Kantonszugehörigkeit ein Volksfest.

Am 18. Juni 2017 stimmte Moutier zum ersten Mal über seine Kantonszugehörigkeit ab. (Archivbild) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Exakt fünf Jahre nach der ersten Abstimmung über seine Kantonszugehörigkeit begeht die Gemeinde Moutier am kommenden 18. Juni das «Festival de la Liberté».

Das Volksfest findet am Samstagabend des 18. Juni bis spätnachts in den Gassen des Städtchens statt, welches sich letztes Jahr in einer zweiten und gültigen Abstimmung definitiv für einen Wechsel vom Kanton Bern zum Kanton Jura entschieden hat.

Für das Organisationskomitee ist es an der Zeit, früher vorhandene Gräben zuzuschütten und nach vorne zu schauen, wie es am Freitag vor den Medien hiess. Nebst dem Gratisfestival werden auch Informationsveranstaltungen zum Prozedere des Kantonswechsels stattfinden. Dazu eingeladen ist unter anderem die Präsidentin des jurassischen Kantonsparlamentes.

Die erste kommunale Abstimmung zur Kantonszugehörigkeit Moutiers fand am 18. Juni 2017 statt. Wegen Unregelmässigkeiten wurde der Urnengang später gerichtlich annulliert.

SDA/flo

